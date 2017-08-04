Северная Корея занята созданием водородной бомбы, мощность которой будет больше атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки. Пхеньяну потребуется от полугода до полутора лет, чтобы завершить работу над этим оружием, сообщает Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Одновременно в КНДР идет строительство ракеты KN-08 для доставки водородной боеголовки до цели.

П прошлом году северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что в течение следующих 12 месяцев его страна должна испытать водородную бомбу. Большинство военных экспертов тогда решили, что Пхеньян будет строить или более мощную фугасную бомбу, или продолжит работу над атомной.

29 июля КНДР провела очередные испытание баллистической ракета «Хвасон-14». Тестирование прошло успешно. Ракета без боеголовки пролетела 998 км за 47 минут 12 секунд и упала в воды исключительной экономической зоны Японии.

В связи американский президент Дональд Трамп заявил, что сможет разобраться с Северной Кореей. «Это будет решено», — подчеркнул он. 2 августа США ввели очередные санкции против КНДР.