Бывший президент Румынии Траян Бэсеску намерен принять участие в парламентских выборах в Молдавии по спискам Партии национального единства (ПНЕ). Об этом сообщил руководитель ПНЕ Анатолий Шалару.

Как только Бэсеску восстановит молдавское гражданство, он будет избран председателем ПНЕ и планирует баллотироваться в депутаты парламента, отметил Шалару. В настоящее время Бэсеску оспаривает через суд распоряжение президента Молдавии Игоря Додона о лишении румынского политика молдавского гражданства.

В свою очередь, Додон заявил, что Бэсеску никогда не получит гражданство и не сможет возглавить партию. Он также подчеркнул, что экс-президент Румынии поддерживает экстремистские и антигосударственные партии в Молдавии.