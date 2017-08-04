Глава Ростехнадзора Алексей Алешин вылетел в город Мирный в Республике Саха (Якутия), где в пятницу днем произошел прорыв воды на руднике «Мир» компании «Алроса», передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Юлию Непоседову.

«Глава Ростехнадзора вылетел в Мирный», — сообщила Непоседова. Известно также, что на место происшествия прибыли сотрудники ведомства, которые войдут в комиссию по расследованию причин аварии.

Подтопление насосной станции на руднике «Мир» произошло в пятницу днем. Во время случившегося в шахте находились порядка 150 горняков. По последним данным МЧС, на поверхность выведены 133 человека, два человека получили легкие травмы. В связи с чрезвычайной ситуацией ГУ МЧС России по региону развернуло телефон горячей линии — 8 (4112) 39-99-99. На место аварии прибыли руководитель МЧС Владимир Пучков, глава Якутии Егор Борисов и президент «Алросы» Сергей Иванов,