Сын Цоя презентовал песню из своего дебютного альбома
Сын лидера группы «Кино» Александр Цой презентовал песню из своего дебютного альбома. Видеоролик опубликован на YouTube.
Музыкальный проект сына Виктора Цоя называется «Ронин». Его дебютный альбом получит название «Опора», а презентованная композиция называется «Шепот». Его выход намечен на 3 сентября, а состоять он будет из пяти треков, сообщает телеканал «360».
С момента публикации официальное видео на песню «Шепот» набрало 10 тыс. просмотров, а пользователи пишут «мантра #цойжив сбылась».
Александр Цой известен как дизайнер, он занимается оформлением концертных шоу, обложек для пластинок и телепрограмм. В плане творчества он был гитаристом в петербургской группе Para bellvm, а также в течение 10 лет писал песни. Теперь Цой-младший хочет основать свой коллектив и ищет единомышленников.