Сын лидера группы «Кино» Александр Цой презентовал песню из своего дебютного альбома. Видеоролик опубликован на YouTube.

Музыкальный проект сына Виктора Цоя называется «Ронин». Его дебютный альбом получит название «Опора», а презентованная композиция называется «Шепот». Его выход намечен на 3 сентября, а состоять он будет из пяти треков, сообщает телеканал «360».

С момента публикации официальное видео на песню «Шепот» набрало 10 тыс. просмотров, а пользователи пишут «мантра #цойжив сбылась».

Александр Цой известен как дизайнер, он занимается оформлением концертных шоу, обложек для пластинок и телепрограмм. В плане творчества он был гитаристом в петербургской группе Para bellvm, а также в течение 10 лет писал песни. Теперь Цой-младший хочет основать свой коллектив и ищет единомышленников.