Северная Корея вскоре может создать водородную бомбу, которая станет во много раз мощнее атомных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны.

Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на анонимный источник из оборонного ведомства США.

По словам неназванного представителя Пентагона, разработка водородной бомбы в КНДР может быть завершена через полгода, максимум — через полтора.

Американская пресса утверждает, что в начале прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын уже заявлял, что его страна провела испытания водородной бомбы. Многие эксперты опровергли эту информацию.