Народный артист России Михаил Боярский подверг жесткой критике «Зенит» после поражения израильскому клубу «Бней Иегуда». Ему стыдно за выступление футболистов.

Один из самых известных болельщиков «Зенита» подчеркнул, что игроки после победы в Израиле (0:2) вышли на поле не играть, а отдыхать. Такая команда не может нравиться болельщикам.

«Это позор — без каких-либо оговорок. Причем еще позорнее тот факт, что это сознательное поражение. В первом матче победили со счетом 2:0, а дома вышли с мыслями: «На кой черт нам стараться?» Это просто несерьезно, нравственное поражение», — сказал народный артист в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Боярский отметил, что он опасается за результат команды в матче против московского «Спартака».

«Пока у такого «Зенита» нет никаких шансов разгромить «Спартак». У меня, конечно, есть тревога», — сказал он.

Накануне «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы проиграл израильскому клубу «Бней Иегуда» (0:1). Победа в гостях со счетом 0:2 позволила петербургскому клубу выйти в раунд плей-офф турнира.

Матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 6 августа. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

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