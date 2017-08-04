Президент компании «Алроса» Сергей Иванов сообщил, что к настоящему моменту завершен первый этап спасательной операции на руднике «Мир».

«По уточненной информации, в смене на руднике «Мир» находился 151 человек, которые получили наряд. Девять из них остались на подготовительных работах и в шахту не спускались. Таким образом, на момент аварии в шахте находились 142 человека», — уточнил он.

«К настоящему моменту на поверхность поднято 133 человека. Их жизни ничего не угрожает. Ведутся поиски девяти человек», — добавил Иванов, подчеркнув, что спасательная операция продолжается.