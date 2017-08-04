Дети, которые приедут на курорт Белокуриха Алтайского края, не будут платить курортный сбор, введенный в этом регионе. Правда, пока не определено, для какого возраста будет действовать эта норма.

По словам главы региона Александра Карлина, в ближайшее время должна быть создана соответствующая региональная законодательная база, а затем приняты подзаконные акты, передает ИА FlashSiberia.

Что касается самого сбора, то местные власти решили не поднимать планку до максимальной — 50 рублей на 2018 год. Она будет меняться в зависимости от сезона. Все собранные таким образом средства пойдут на обустройство курортной зоны.

Агентство отмечает, что ранее было принято решение о том, что организации Алтайского края будут взимать сбор только на территории курорта федерального значения Белокуриха. Это право будет у 36 компаний.

Напомним, Госдума 19 июля приняла закон о курортном сборе. Плата с туристов в экспериментальном режиме будет взиматься в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму в 2018–2022 годах.