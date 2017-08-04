ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет со швейцарским «Янг Бойз». Генеральный директор московского клуба Роман Бабаев считает, что армейским болельщикам не стоит недооценивать соперника.

Он указал на то, что в третьем квалификационном раунде швейцарская команда выбила из турнира вице-чемпиона Украины киевское «Динамо».

«На кону — групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому, думаю, здесь не стоит ориентироваться на название команды», — сказал Бабаев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Гендиректор ЦСКА отметил, что «Янг Бойз», может, не впечатляет по именам, однако нельзя недооценивать соперника. Московскому клубу надо готовиться к «серьезному противостоянию».

ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» 15 августа на выезде. Ответная встреча, которая пройдет в Москве, состоится 22 августа. Победитель пары получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.