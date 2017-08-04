В минувшем июне средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до исторического минимума — 11,11%. Об этом говорится в сообщении Центробанка, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

«На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1%», — говорится в сообщении ЦБ.

Всего в июне было выдано 84,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 157,6 млрд рублей.

К 1 июля общий портфель ипотечных кредитов в России достиг 4,671 трлн рублей, из них просрочены 1,5% (71,6 млрд рублей).

В апреле этого года, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам опустилась до 11,45%, что стало минимальным показателем за пять лет.