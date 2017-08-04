С крымскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса заключены контракты на сумму свыше 12 млрд рублей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании о состоянии и перспективах развития промышленности Республики Крым и города Севастополя. Мероприятие проходило на площадке судостроительного завода «Море» в Феодосии. По словам главы правительства, промышленность полуострова, практически разрушенная в постсоветский период, начала возрождаться.

ФГУП «Судостроительный завод «Море» специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. Это самое крупное предприятие такой специализации в России. Сегодня на «Море» строится малый ракетный корабль «Шторм» для Черноморского флота РФ, выполняются другие заказы, проводится модернизация. Перед совещанием премьер-министр осмотрел сборочный цех и ознакомился с результатами работы завода.

— В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 млрд рублей. Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция, — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что рост индексов промышленного производства также наблюдается в химической промышленности и машиностроении. Но многие заводы и предприятия не могут нарастить производство из-за устаревшего оборудования.

— В постсоветский период судостроения на полуострове практически не осталось, оно было уничтожено, а другие виды промышленности, мягко говоря, оказались не в лучшем состоянии. Заводы были слабо загружены или просто простаивали. Это касается и гражданских предприятий, и входящих в оборонный комплекс. Изношена материально-техническая база многих предприятий. Все они строились в советские времена, и потом там практически ничего не менялось, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В 2016 году объем промышленного производства в Крыму составил 101 млрд рублей. За первые шесть месяцев нынешнего года этот показатель увеличился на 2,4%, а для обрабатывающей промышленности — на 12%, уточнил вице-премьер Аркадий Дворкович. В Севастополе промышленность выросла на 3,2%, обрабатывающая — на 6,8%.

— К 2017 году удалось стабилизировать ситуацию. Мы уже наблюдаем достаточно уверенный рост, — добавил вице-премьер.

eb50b33e7a4e778f65bd6504b989f98314369e09 Керченский мост называют стройкой века. Он должен связать Крым с материковой Россией. Строители уже закончили сборку автодорожной арки Фото: most.life RIAN_03097251 Автотрасса «Таврида» свяжет Керченский мост, Керчь, Симферополь и Севастополь. Четыре участка дороги откроются уже в 2018 году Фото: РИА Новости/Макс Ветров TASS_18768021 В 2017 году на полуострове начнется строительство больницы скорой помощи, а в апреле там появились пять модульных амбулаторий, которые решат проблему первичной медпомощи для жителей сельской местности Фото: ТАСС/Алексей Павлишак RIAN_02705558 В Симферополе строится Соборная мечеть. Это будет самая большая мечеть в Восточной Европе Фото: РИА Новости/Артем Креминский TASS_20496639 В аэропорту Симферополя в 2015 году построен новый терминал, сейчас строится еще один Фото: ТАСС/Марина Лысцева TASS_20683348 На полуострове идет строительство жилья для реабилитированных народов — армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого, которые в 1941–1944 годах по надуманным обвинениям были высланы из Крыма. В этом году для переселенцев заложено 12 многоквартирных домов Фото: ТАСС/Алексей Павлишак RIAN_02682047 На полуострове начинается массовое строительство отелей. За прошлые годы местные власти рассмотрели больше ста инвестиционных заявок. На фото: пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa Фото: РИА Новости/Артем Креминский RIAN_03143930 На базе керченского судостроительного завода «Залив» создается центр по судоремонту «Крым». Он будет обслуживать не только гражданские суда, но и корабли Черноморского флота Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов TASS_15062479 Одна из крупных инвестиционных программ — развитие виноградарства в Коктебеле Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов TASS_14700737 Энергомост в Крым, который призван обеспечить энергетическую независимость полуострова от Украины, начал строиться в 2015 году. Полностью он был запущен в мае 2016-го. Построены две новые подстанции, реконструированы пять действующих Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков TASS_22318817 Для окончательного покрытия энергодефицита на полуострове строятся две электростанции — в Симферополе и Севастополе Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На совещании было объявлено, что правительство РФ в ближайшие три года выделит более 14 млрд рублей на строительство федеральной трассы «Таврида» (Керчь–Симферополь–Севастополь) — соответствующее распоряжение уже подписано Дмитрием Медведевым. Автомобильный подход к городу Керчь и будущему транспортному переходу через Керченский пролив обойдутся бюджету в 780 млн рублей.

Дмитрий Медведев не раз отмечал, насколько важно развивать инфраструктуру и промышленность Крыма. 31 марта 2014 года на первом совещании правительства после воссоединения полуострова с Россией премьер поставил задачу сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов. С тех пор Дмитрий Медведев несколько раз в год посещает этот регион. На встречах и совещаниях, которые он проводил в Крыму, поднимались вопросы детского отдыха, развития сельского хозяйства, малого бизнеса, здравоохранения, дорожного хозяйства и др.

Бюджет Крыма на 2017 год был утвержден со следующими параметрами: доходы — 131,7 млрд рублей, расходы — 134,8 млрд рублей.