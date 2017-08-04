Предприятия ОПК в Крыму заключили контракты на 12 млрд рублей
С крымскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса заключены контракты на сумму свыше 12 млрд рублей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании о состоянии и перспективах развития промышленности Республики Крым и города Севастополя. Мероприятие проходило на площадке судостроительного завода «Море» в Феодосии. По словам главы правительства, промышленность полуострова, практически разрушенная в постсоветский период, начала возрождаться.
ФГУП «Судостроительный завод «Море» специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. Это самое крупное предприятие такой специализации в России. Сегодня на «Море» строится малый ракетный корабль «Шторм» для Черноморского флота РФ, выполняются другие заказы, проводится модернизация. Перед совещанием премьер-министр осмотрел сборочный цех и ознакомился с результатами работы завода.
— В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 млрд рублей. Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция, — сказал Дмитрий Медведев.
Премьер-министр отметил, что рост индексов промышленного производства также наблюдается в химической промышленности и машиностроении. Но многие заводы и предприятия не могут нарастить производство из-за устаревшего оборудования.
— В постсоветский период судостроения на полуострове практически не осталось, оно было уничтожено, а другие виды промышленности, мягко говоря, оказались не в лучшем состоянии. Заводы были слабо загружены или просто простаивали. Это касается и гражданских предприятий, и входящих в оборонный комплекс. Изношена материально-техническая база многих предприятий. Все они строились в советские времена, и потом там практически ничего не менялось, — подчеркнул Дмитрий Медведев.
В 2016 году объем промышленного производства в Крыму составил 101 млрд рублей. За первые шесть месяцев нынешнего года этот показатель увеличился на 2,4%, а для обрабатывающей промышленности — на 12%, уточнил вице-премьер Аркадий Дворкович. В Севастополе промышленность выросла на 3,2%, обрабатывающая — на 6,8%.
— К 2017 году удалось стабилизировать ситуацию. Мы уже наблюдаем достаточно уверенный рост, — добавил вице-премьер.
На совещании было объявлено, что правительство РФ в ближайшие три года выделит более 14 млрд рублей на строительство федеральной трассы «Таврида» (Керчь–Симферополь–Севастополь) — соответствующее распоряжение уже подписано Дмитрием Медведевым. Автомобильный подход к городу Керчь и будущему транспортному переходу через Керченский пролив обойдутся бюджету в 780 млн рублей.
Дмитрий Медведев не раз отмечал, насколько важно развивать инфраструктуру и промышленность Крыма. 31 марта 2014 года на первом совещании правительства после воссоединения полуострова с Россией премьер поставил задачу сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов. С тех пор Дмитрий Медведев несколько раз в год посещает этот регион. На встречах и совещаниях, которые он проводил в Крыму, поднимались вопросы детского отдыха, развития сельского хозяйства, малого бизнеса, здравоохранения, дорожного хозяйства и др.
Бюджет Крыма на 2017 год был утвержден со следующими параметрами: доходы — 131,7 млрд рублей, расходы — 134,8 млрд рублей.