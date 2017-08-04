Музыкальная колонка упала на одну из участниц коллектива «Бурановские бабушки» во время выступления в Ижевске. Об этом сообщила руководитель коллектива Ольга Туктырева.

Инцидент произошел в пятницу, 4 августа, во время выступления «Бурановских бабушек» на открытии магазина в Ижевске с хитом Party for Everybody, с которым заняли второе место на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. На кадрах видеозаписи случившегося видно, что конструкция рекламного баннера позади выступающих была слабо закреплена, поэтому при порыве ветра начала падать, зацепив и музыкальную колонку, сообщает телеканал «360». В результате она упала на одну из «бабушек», ударив ее по спине. Организаторы и зрители тут же бросились на помощь женщине. Все отделались испугом, серьезных травм участница коллектива не получила, пишет ИА «Сусанин».