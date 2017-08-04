Красноярские ученые создали специальную программу, которая позволяет из космоса следить за посевными землями. Они рассчитывают, что таким образом можно будет увидеть территории, где урожай растет плохо, а где пора начинать уборку.

Рост посевов определяет индекс. 1 — урожай хороший, 0 — урожай плохой. Программу уже используют в одном из районов Красноярского края.

По словам главы лаборатории информационной поддержки космического мониторинга СФУ Юрия Маглинца, федеральные системы предоставляют данные по всей стране, они неточные. Из Красноярска лучше видны региональные особенности и нюансы.

Сибирское агентство новостей отмечает, что эта лаборатория, которая создала систему наблюдения за урожаем из космоса, занимается разработкой региональных систем дистанционного зондирования Земли. Ученые считают, что их разработки помогут в развитии высокотехнологичного сектора экономики Красноярского края.