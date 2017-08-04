В Морозовске в Ростовской области рядом с привокзальной площадью в зарослях кустарника найдено тело новорожденного ребенка.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено, однако оно имеет гнилостные изменения и сильно повреждено бродячими собаками. Как сообщает RostovGazeta, по неподтвержденным данным они же могли откопать тело младенца.

Сотрудники полиции и криминалисты осмотрели место происшествия. Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления времени и причины смерти. Полиция разыскивает мать мальчика.