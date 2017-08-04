Форвард «Спартака» Луис Адриану не считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в РФПЛ. За титул поборются как минимум пять клубов.

Об этом бразильский нападающий рассказал в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По мнению Адриану, на чемпионство претендуют не только «Зенит» и «Спартак», но и ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив».

«Турнир длинный, нельзя расставлять никого по местам уже перед четвертым туром», — отметил нападающий.

6 августа в рамках четвертого тура «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Спартак». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. После трех туров в активе петербургского клуба девять очков, в активе московского — пять.

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