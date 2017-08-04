Два человека, пострадавших от затопления в шахте рудника «Мир» в Якутии, доставлены в больницу города Мирный с легкими травмами.

Состояние рабочих оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС. По информации минздрава Якутии, более 130 горнорабочих отказались от госпитализации.

Напомним, в пятницу в шахте рудника «Мир» произошло затопление из-за прорыва воды из карьера. В результате пришлось эвакуировать свыше 150 человек, которые находились внутри. По факту происшествия Следственный комитет и прокуратура Якутии начали проводить проверку. На место приехали начальник МЧС, сотрудники Ростехнадзора и глава Якутии. Рудник «Мир» разрабатывается предприятием «Алроса».