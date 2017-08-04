В результате авиаударов коалиции во главе с США по боевикам «Исламского государства» (движение запрещено в России) погибли 624 мирных жителя Сирии и Ирака. Сообщения о гибели еще 424 гражданских в настоящее время проверяются, говорится в отчете штаба операции «Непоколебимая решимость», который приводит «РИА Новости».

В отчете приводятся данные с августа 2014 года по июнь 2017-го. В декабре прошлого года коалиция признала гибель 173 гражданских лиц.

За это время авиаудары в составе коалиции, помимо США, наносили самолеты Бельгии, Нидерландов, Дании, Канады, Великобритании, Франции, Австралии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

На минувшей неделе МИД Сирии обратился в ООН в связи с бомбардировкой самолетами коалиции селения Абукемале. Бомбы упали на больницу и спортивный клуб, в результате чего погибли шесть человек, около 10 получили ранения.