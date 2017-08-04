Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов вылетел на место прорыва воды в руднике «Мир», чтобы лично координировать действия по эвакуации людей и ликвидации последствий аварии.

Прорыв воды на руднике «Мир» компании «Алроса» произошел в пятницу днем, в момент происшествия в шахте находилось около 150 горняков. По данным МЧС, из рудника подняты 133 человека, два человека доставлены в больницу с легкими травмами. Эвакуация продолжается.

На место происшествия также выехали руководитель МЧС Владимир Пучков и глава Якутии Егор Борисов. В связи с аварией развернут телефон «горячей линии» — 8 (4112) 39-99-99.