Кремль согласен с точкой зрения президента США Дональда Трампа, считающего, что отношения России и США находятся на «опасно низком уровне». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Полностью разделяем это мнение», — цитирует официального представителя Кремля RT. По словам Пескова, эта опасность может заключаться в недостатке сотрудничества и взаимодействия в жизненно важных «для наших двух стран и народов» вопросах.

Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с мнением Трампа относительно отношений двух стран.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил накануне, что отношения Соединенных Штатов и России находятся на очень низком и опасном уровне. За это, по словам американского президента, можно «благодарить» конгресс США.