4 августа в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом для несовершеннолетнего пешехода на улице Беляевской в районе дома 43.

По информации следствия, 11-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора по регулируемому переходу, когда на него совершил наезд водитель за рулем автомобиля Opel, сообщает РИА «Оренбуржье».

Ребенок от полученных травм скончался на месте. Сотрудники полиции в данный момент устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.