По мнению сотрудников УЕФА, игра «Десны» и «Арсенала-Киев» в первой лиге Украины сезона-2016/17, которая состоялась 17 мая и завершилась со счетом 5:1, могла носить нечестный характер, сообщает сайт «Рейтинг букмекеров». Об этом порталу рассказал глава комитета этики и честной игры Федерации футбола Украины (ФФУ) и руководитель организации Federbet, занимающейся выявлением потенциально договорных матчей, Франческо Баранка.

«У нас уже есть позиция УЕФА, они считают, что это был матч с фиксированным результатом со всех точек зрения. Клуб пошел нам навстречу, и некоторых игроков уже отстранили. Наша цель — остановить это, не дисквалифицировать футболистов или посадить в тюрьму, а сделать так, чтобы подобное не повторялось», — заявил Баранка.

По словам функционера, на матч «Десна»–«Арсенал-Киев» были поставлены чрезвычайно большие суммы, и это стало первым случаем, когда сотрудники комитета вмешались еще до и даже во время игры. Комитет этики и честной игры ФФУ уже передал Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) материалы по игре. Пока КДК только приступил к изучению этих материалов, и решение будет принято позднее.

Отметим, что «Арсенал-Киев» отстранил от тренировочного процесса и матчей шестерых футболистов основного состава — Сергея Ситало, Вячеслава Турчанова, Алексея Майданевича, Сергея Семенюка, Максима Костюченко и Александра Аксенова.

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