С акций крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком» и оператора мобильной связи «ТриМоб» окончательно снят арест. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Киева.

В сообщении суда подчеркивается, что у органа досудебного расследования не было оснований для ареста имущество компании, поскольку в рамках уголовного дела никому не предъявлено обвинение, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Коллегия суда отметила, что ходатайство на арест имущества может подавать исключительно прокурор. В случае с «Укртелекомом» оно поступило от следователя.

Кроме того, ходатайство было рассмотрено без уведомления владельца имущества или его представителей.

Генпрокуратура Украины расследует уголовное дело «о незаконном выделении по указанию экс-президента Виктора Януковича 220 млн гривен из государственного бюджета и приватизации 93% акций «Укртелекома». В апреле текущего года на акции компании и оператора мобильной связи «ТриМоб» был наложен обеспечительный арест.