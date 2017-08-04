В Ленинградской области раскрыта деятельность группировки, которая занималась кражей нефти с завода ООО «Кинеф». Банду возглавлял начальник ОМВД по Киришскому району. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в состав ОПГ могло входить не менее 16 человек, включая нынешних и бывших полицейских, а также охранников киришского нефтеперерабатывающего предприятия. Как отмечает ИА «Невские Новости», за сокрытие улик злоумышленники платили правоохранителям большие суммы.

Банда использовала автомобили, похожие на машины ООО «Кинеф», где были скрытые емкости для перевозки нефтепродуктов. Топливо откачивалось путем повреждения магистральных нефтепроводов. Подозреваемых задержали с поличным во время воровства нефти. В Киришах в рамках расследования дела начались масштабные обыски.