МЧС России открыло «горячую линию» в связи с подтоплением на руднике «Мир» в Республике Саха (Якутия), сообщает ведомство на странице в Twitter.

«В связи с ЧС на руднике «Мир» в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) развернут телефон «горячей линии» — 8 (4112) 39-99-99», — говорится в сообщении.

Подтопление насосной станции на руднике «Мир» алмазодобывающей компании «Алроса» в Якутии произошло в пятницу днем. По данным МЧС, во время аварии в шахте находился 151 человек, связь удалось установить со 130 горняками. Эвакуация людей продолжается.

На место происшествия прибыл глава МЧС Владимир Пучков, а также сотрудники Ростехнадзора, которые помогут установить причины случившегося.