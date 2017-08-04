Межведомственная комиссия проверила ход выполнения работ по замене игрового поля на стадионе «Шинник» в Ярославле.

3 августа на стадионе началась просыпка первого слоя щебня, 4 августа техника вышла на его утрамбовку. На данный момент подрядчик, который выполняет работы по реконструкции стадиона, идет с небольшим отставанием от графика. Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», чтобы уложиться в срок, дано распоряжение увеличить количество рабочих и техники.

Засев газона начнется после подготовки плодородного грунта, после подключат отопление для хорошего роста травы. Натуральное покрытие на поле, а также системы орошения и подогрева планируется на стадионе уже в конце августа. Всего на восстановление спортивного объекта выделено более 103 млн рублей. Полностью реконструкция завершится в мае 2018 года.