Сумма контрактов с крымскими оборонными предприятиями превысила 12 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию промышленности полуострова, передает ТАСС.

«В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 млрд рублей. Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция», — сказал глава правительства.

Медведев отметил, что сегодня возрождается крымская промышленность, практически уничтоженная в постсоветское время.

В Крыму находятся такие оборонные предприятия, как Севастопольский морской завод (Севморзавод), КБ НПО «Муссон», Севастопольского авиационный (вертолеторемонтный) завод, сухой док в Керчи и др.