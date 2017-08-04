Маршрут уникального автопробега от Калининграда до Владивостока проследует через Псков. Там машины окажутся в это воскресенье, 6 августа. Речь идет о микроавтобусах RAF 2203, которые еще в прошлом веке производились в Латвийской ССР.

Само мероприятие приурочено к 45-летию Латвийского клуба старинных автомобилей и 40-летию пробега RAF от Лиепаи до Владивостока. Тогда он проводился в тестовом режиме и был своеобразной рекламной кампанией.

В экспедиции, которая называлась «От океана к океану», принимали участие съемочная группа Рижской киностудии, два журналиста и врач. Они передвигались на трех автомобилях, напоминает Псковское агентство информации.

В нынешнем пробеге принимают участие отреставрированные микроавтобусы, которые были спущены с конвейера с 1980 по 1989 год. Из Риги они выехали 28 мая. Преодолев около 13 тыс. км, добрались до Владивостока, а теперь направляются обратно. В составе экспедиции — три латвийских и один российский экипажи.