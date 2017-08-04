Конфликт произошел между жителями села Сопино в Донбассе с украинскими военнослужащими, которые сооружали блиндаж возле их жилых домов. Свидетелями словесной перепалки стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе СММ в пятницу.

По словам представителя пресс-службы миссии, члены патруля видели, как в подконтрольном украинскому правительству селе Сопино около 40–50 жителей разных возрастных групп, в основном женщины, яростно спорили с десятью военнослужащими ВСУ, передает «РИА Новости».

Местные жители были возмущены тем, что военнослужащие строили блиндаж в селе, передает телеканал «Звезда».

Наблюдатели увидели свежевырытый блиндаж, глубина которого составляла два метра. Ближайший дом находился на расстоянии 20 м от сооружения.

«После того, как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж», — добавили в пресс-службе.