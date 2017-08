Президент США Дональд Трамп вновь назвал «фальшивыми» сведения демократов о вероятных связях предвыборной кампании американского лидера с Россией. Об этом он заявил во время своего выступления в штате Вирджиния, передает телеканал CBS News.

«Вся эта российская история –– полностью сфабрикована», –– сообщил Трамп. По его словам, целью данной информации являются попытки скрыть «величайшее поражение за всю историю в американских выборах».

Pres. Trump denounced Russia investigation again at WV rally on Thursday; "the Russia story is a total fabrication," he said. pic.twitter.com/0t33hSaukT