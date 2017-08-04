Прекращено дело экс-главы Поворинского района Воронежской области Алексея Комиссарова. Он обвинялся в превышении служебных полномочий, которое нанесло ущерб бюджету в 11,5 млн рублей.

Комиссаров был амнистирован в связи с 70-летием Победы. В суде пояснили, что применить амнистию к бывшему чиновнику позволило время, когда произошли события, на основании которых он был осужден. В частности, под действие закона попали и те, кто совершил преступление до введения амнистии и в течение полугода, пока она действовала.

Ранее следствие установило, что в 2014 году Комиссаров подписал с подрядчиком строительства дома документы, в которых содержались ложные сведения. Этот многоквартирный дом возводили в рамках программы о переселении из аварийного жилья. По контракту строительной организации перечислили 45 млн рублей. Из них 11,5 млн — «за фактически не выполненные работы».

Комиссаров полностью признал вину. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

ИА «Абирег», в свою очередь, уточняет, что Комиссаров занимал должность главы района с марта 2014 года по октябрь 2016 года. Тогда после встречи с губернатором Алексеем Гордеевым он заявил об отставке по состоянию здоровья.

Перед тем, как поступить на муниципальную службу, Комиссаров служил в ВМФ. Он имел звание капитана первого ранга. Его он получил уже после возбуждения против него уголовного дела.