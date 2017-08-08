Смотрю телепрограммы и все чаще задумываюсь не о том, что говорят, а о том, как говорят представители современного телевидения. На мой взгляд, культура речи, культура преподнесения текста сегодня повсеместно страдает. Между тем всем, кто обращается к нам с телеэкрана, важно помнить, что русская литературная разговорная речь — наше все.

Учиться ей необходимо с раннего детства, и первейшая задача родителей — помочь в этом своему ребенку. Мой отец был военным, служил в армии, долгое время проработал в Воениздате. К русскому языку относился всю жизнь очень строго, не позволял себе каких-либо вольностей. И бабушка, и тетушка, с которыми мы жили в одной квартире, тоже говорили на настоящем московском грамотном языке — замоскворецком. Они происходили из дворянского сословия, и культура речи, как и культура общения, была у них в крови. Видимо, это передалось мне. А мама служила библиотекарем, заботилась о круге моего чтения. Неназойливо, дипломатично предлагала мне литературу, которая развивает не только ум, но и речь.

М еня часто спрашивают: как научиться хорошо и свободно говорить? В первую очередь, нужно много читать, в том числе обязательно вслух. Когда человек читает много хорошей настоящей литературы, она откладывается у него в сознании, фиксируется нашим компьютером — мозгом и побуждает говорить так же красиво и грамотно.

Во-вторых, важно заниматься ораторским искусством, этого мастерства не хватало и раньше, не хватает и сегодня многим нашим журналистам. Программы специализированных факультетов порой проходят мимо этого колоссального учения, а ведь на нем основывается все искусство радио и телевидения, с речи телевизионных ведущих берут пример граждане страны.

В третьих, каждый человек телевидения должен развивать свой природный артистизм. Можно даже сделать для себя репертуар: на собрании друзей прочитать вслух рассказ Чехова или Куприна, прозу Пушкина, других любимых классиков. Недавно мы отметили 80-летие телеведущего Николая Николаевича Дроздова. Он — ученый муж, доктор наук — умеет рассказать эмоционально, образно, убедительно о виденном и пережитом на прекрасном русском языке. В основе его таланта лежит тот самый артистизм, который, в принципе, есть в каждом человеке. Это не образ, его не получится наиграть. Это то, о чем говорил Станиславский — быть самим собой в предлагаемых обстоятельствах.

К сожалению, во времена моей работы на телевидении речь не всегда была такой, какую мне хотелось бы слышать, зачастую присутствовала казенщина, официальность. Я по мере сил — интонацией, подачей — с этим боролся. А сегодня жаль, что английские слова вошли в наш повседневный обиход и в речь телеведущих, и часто их объем превышает разумный, необходимый для естественного обогащения языка.

Но сама по себе красивая, грамотная, не замусоренная иноязычными заимствованиями речь — еще не стопроцентная гарантия успеха. Важно в нашем деле то, что называется подачей текста. Кто такой диктор? По словарю, лицо, читающее текст перед микрофоном. Но в то же время диктор — личность со своими эмоциями и мыслями.

Наши учителя так определяли дикторские задачи. Важно: что я говорю — содержание, которое нужно знать досконально. Кому я говорю — обращаться с экрана нужно не ко множеству людей, а к одному-единственному конкретному зрителю. И третье — зачем я это говорю, чего хочу — успокоить человека или взбодрить его, а может быть, сделать так, чтобы он переосмыслил события, которые происходят в стране и мире. Все эти правила относятся не только к дикторам, но и к комментаторам, обозревателям, репортерам, словом, ко всем теле- и радиожурналистам.

Раньше телевидение не только информировало, оно было искусством. Лучшие программы запоминались, потому что ведущие владели русским языком в совершенстве. Когда выступал со своими рассказами знаменитый Ираклий Андроников, улицы вымирали. Его и сегодня помнят и любят, это и есть вершина, к которой нужно стремиться.

Сила слова огромна и многими недооценена. К фильму «Метель» по произведению Александра Сергеевича Пушкина музыку написал великий русский композитор Георгий Васильевич Свиридов. Мы были знакомы, и как-то я у него спросил: «Как вам удалось написать такую изумительную музыку к фильму не такому уж великому?». Он ответил: «Очень просто, я читал вслух повесть Пушкина, и музыка зазвучала во мне».

До тех пор, пока существует наш язык, существует русская культура. Как только начинает исчезать язык, а мы как раз переживаем это очень тяжелое время, в опасности оказывается и культура, а с этим фактом нам мириться никак нельзя.

Автор — народный артист СССР, телеведущий, диктор Центрального телевидения.