Глава российского государства Владимир Путин совершит рабочую поездку в Кировскую область. Там он проведет заседание Совета при Президенте по развитию местного самоуправления.

В ходе заседания планируется рассмотреть первые результаты реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участие населения в местном самоуправлении.

Помимо этого, президент планирует посетить поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра и провести рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Игорем Васильевым.