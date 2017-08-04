Спасатели не смогли установить связь с 17 шахтерами в затопленном руднике «Мир» в Якутии. О судьбе горняков ничего не известно, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что связь установлена со 130 шахтерами. В настоящее время продолжаются эвакуационные работы.

В пятницу около 17:00 по местному времени из-за 300 тыс. кубометров воды хлынули из затопленного карьера в насосную станцию рудника. В это время в шахте находился 151 человек, десятки горняков оказались заблокированными.

На место происшествия вылетели министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и глава Якутии Егор Борисов.

Ранее компания «Алроса», которой принадлежит шахта, сообщила, что были эвакуированы 102 человека, 33 находятся в процессе эвакуации, еще с 16 нет связи.