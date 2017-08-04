Объем собранного урожая в Ставропольском крае побил прошлогодний рекорд — более 9,3 млн т зерновых (в 2016-м было 9,2 млн т). Доля продовольственного зерна также выросла с 80% в 2016 году до 90% в 2017-м. Урожайность составила 43,3 центнера с гектара.

Хорошим показателям не помешали майские проливные дожди, хотя тогда было повреждено 16,7 тыс. га посевов. Но оставшиеся растения благодаря влаге росли активно. Ущерб от весеннего ЧП Минсельхоз оценивает в сумме около 180 млн рублей, передает NewsTracker.

Напомним, в мае в регионе был объявлен режим ЧС из-за проливных дождей, вызвавших паводок. Пострадали 19 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Пришлось эвакуировать около 2 тыс. человек, почти половина из них — дети.