ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло накануне вечером вблизи дома № 6/1 по улице Дзержинского в Якутске. В результате пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Probox двигался по крайней правой стороне со стороны улицы Богатырева в сторону улицы Чиряева. Пытаясь развернуться, водитель иномарки допустил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado, который попутно двигался по левой полосе движения.

В результате аварии пострадали пассажиры Toyota Probox: две женщины и два ребенка семи и десяти лет, один из них доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает ИА SakhaNews.