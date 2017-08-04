Один военнослужащий погиб, еще пять человек пострадали в результате взрыва артиллерийского боеприпаса на военном полигоне в Киевской области в ходе учебных боевых стрельб, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на генштаб Вооруженных сил РФ.

«На одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ВСУ.

Уточняется, что раненным оказана неотложная медицинская помощь. Причины происшествия установит специальная комиссия и представители правоохранительных органов.