Власти Венеции объявили о запуске «12 золотых правил поведения гостей». За их нарушение туристам придется заплатить от €25 до €500. Об этом в пятницу сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ассоциация предупреждает, что власти итальянского города ужесточили штрафы за неподобающее поведение. Так, теперь штраф за купание в каналах составит €500. Прогулки по городу в купальнике или с обнаженным торсом обойдутся туристам в €200, а с тех, кто устроит пикник в общественном месте или прокатится на велосипеде по пешеходным районам города, власти потребуют €100.

Штрафовать будут и за надписи на памятниках (€400), и за мусор (€25), пишет сайт «Комсомольской правды».

Кампания будет проводиться на 10 языках, включая русский. Туристов будут информировать о необходимости соблюдения правил поведения в Венеции с помощью специальной компании «Наслаждайся, уважай Венецию» в соцсетях, на билбордах, а так же через объявления и плакаты на сайте горсовета и в местах наибольшего скопления туристов.

По словам советника по туризму Венеции Паолы Мар, сведения о штрафах будут передаваться в посольства родных стран нарушителей, чтобы предостеречь таким образом их соотечественников от подобных ошибок.