В распоряжении «Известий» появилось первые кадры с затопленного рудника «Мир» в Якутии. По кадрам можно понять, насколько сильно затопило шахту, в которой на момент происшествия находилось более 150 человек.

По последним данным МЧС, отсутсвует связь с 17 горнорабочими шахты, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, проводится эвакуация. Со 130 шахтерами связь налажена. Следственное управление по Республике Саха (Якутия) начало проверку по факту затопления шахты. В город Мирный выехали сотрудники Ростехнадзора, начальник МЧС Владимир Пучков и глава Якутии Егор Борисов, который будет лично контролировать работу оперативного штаба.