В Чишме Нурлатского района Татарстана в течение месяца работает электропастух. Конструкция представляет собой металлические стойки по периметру пастбища, на которые натянули провод и подсоединили к контроллеру. Таким образом обеспечивается охрана в течение всего дня.

Утром и вечером скот проходит через защелку в проволочной части ворот. Животные стали сами собираться у изгороди в нужное время, передает ИА «Татар-информ».

Однако совсем доверить стадо электропастуху в хозяйстве пока не решились. За животными теперь могут приглядывать и дети, и старики. Эксперимент проходит успешно, так как расходы на содержание такого устройства небольшие, сообщает газета «Дружба».