Международный аэропорт Волгограда при поддержке отдела интеллектуальной собственности Волгоградской торгово-промышленной палаты официально зарегистрировал собственный товарный знак. Свидетельство о его регистрации пресс-секретарю аэроузла вручил первый вице-президент Волгоградской торгово-промышленной палаты (ТПП) Александр Свидров.

Предполагается, что новый товарный знак защитит интеллектуальную собственность аэропорта от неправомерного использования иными лицами.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», ребрендинг аэропорта связан с его модернизацией в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Новый терминал аэропорта планируется открыть в следующем году.

Международный аэропорт «Волгоград» расположен в 15 км от города. В 2018 году аэропорт сможет обеспечить общий пассажиропоток не менее 1450 человек в час, как того требует Международная федерация футбола (FIFA). Волгоград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.