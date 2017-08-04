Кремль считает вопросом правительства возможные последствия законопроекта об изъятии у регионов полномочий, если они дублируется федеральными органами власти. Об этом заявил журналистам «Интерфакс» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ограничении полномочий субъектов федерации.

«Это надо спрашивать правительство. Вы же говорили о правительственной инициативе», — сказал Песков.

Накануне кабмин внес законопроект на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, полномочия могут быть изъяты «не только в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения», но и в ситуациях, когда их необходимо исполнить федеральной властью «для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий». Еще одной поводом для изъятия полномочий может быть ЧС.

В правительстве рассчитывают, что законопроект позволит сократить расходы на финансирование в случае ЧС и вернуть в федеральный бюджет неиспользованные средства, направленные ранее региону.