Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как глава государства провел свой короткий отдых в южной Сибири.

По словам Пескова, Владимир Путин побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, а во время подводной охоты «гонялся за одной щукой два часа».

В поездке президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Представитель Кремля добавил, что есть уникальные кадры охоты Путина на щук. Песков пояснил, что в понедельник, 7 августа, эти материалы будут доступны для телеканалов, а чуть позже в тот же день они «без какой либо редактуры» будут опубликованы на сайте Кремля.