Президент РФ Владимир Путин получил необходимые сведения об аварии на руднике «Мир» в Якутии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, президент в курсе аварии», — сообщил он.

Подтопление насосной станции произошло на руднике «Мир» алмазодобывающей компании «Алроса» в Республике Саха (Якутия). По данным МЧС, в момент аварии в шахте находился 151 горнорабочий. По данным ТАСС, связь удалось установить со 130 шахтерами, как минимум 79 человек эвакуированы, и их жизни ничто не угрожает, сообщили в компании.

На место происшествия вылетел глава МЧС Владимир Пучков. На рудник также прибыли сотрудники Ростехнадзора, которым предстоит установить причину случившегося.