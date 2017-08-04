Пресс-секретарь «ФИЦ питания и биотехнологии» (бывший НИИ питания РАМН) Елена Пузова опровергла информацию о том, что НИИ нашел в колбасе производства подмосковной компании «Мортадель» человеческую ДНК.

«Мы ни контролирующие, ни надзорные функции не выполняем. У нас стоят научно-исследовательские цели», — подчеркнула она.

Ранее в сети появился документ, в котором сообщалось об анализах, якобы взятых на территории производителя мясной продукции «Мортадель». В результатах исследования говорилось о «человеческих следах», которые были обнаружены сразу в двух продуктах — «Королевской» колбасе и зернистом сервелате. Этот документ, как выяснилось, оказался поддельным.