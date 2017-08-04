Террорист-смертник, атаковавший патруль сил НАТО в Афганистане, был одет, как женщина.

Об этом передает агенство Associated Press со ссылкой на губернатора района Карабах Абдулу Cами Шарифи. Замаскировавшийся террорист был одет в полностью закрывающую лицо женскую мусульманскую одежду. По словам губернатора, он передвигался на мотоцикле.

Напомним, теракт произошел в 50 км от Кабула. В результате нападения на патруль сил НАТО погиб военнослужащий коалиции и два мирных жителя, еще шесть человек получили ранения.