Власти Москвы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 могут ввести фиксированные тарифы на такси. Соответствующая возможность в настоящее время находится на рассмотрении.

По словам замглавы департамента транспорта столицы Дмитрия Пронина, данная мера поможет обезопасить пассажиров, в том числе и иностранцев, от переплаты.

«Мировая практика говорит о том, что подобного рода поездки всегда находятся в зоне тарифного регулирования», — цитируют его слова «Дни.Ру».

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Участие в нем примут 32 команды, которые будут разбиты на группы по 4 сборные. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две команды. В столице матчи пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».