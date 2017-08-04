В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. «Краснодар» поборется за выход в групповой этап турнира с сербской «Црвеной Звездой», а «Зенит» — с голландским «Утрехтом».

В третьем квалификационном раунде «Краснодар» одолел датский «Люнгбю», одержав победы в обоих матча х — 2:1 в родных стенах и 1:3 на выезде.

В свою очередь, «Зенит» в гостях победил израильский «Бней Иегуда» со счетом 0:2, а в родных стенах потерпел поражение — 0:1. По итогам двух матчей дальше прошел петербургский клуб.

Отметим, что в групповом этапе Лиги Европы примет участие московский «Локомотив», завоевавший в прошлом сезоне Кубок России.