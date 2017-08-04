Омская транспортная прокуратура ищет свидетелей и проводит проверку по факту ненадлежащего поведения двух пассажиров на борту самолета «ИрАэро», который осуществлял рейс по маршруту Москва–Омск.

Один из пассажиров рейса рассказа на своей страничке в социальной сети о двух мужчинах в состоянии алкогольного опьянения, которые сели в самолет в Москве, сообщает РИА «Омск-информ».

В пути они стали неадекватно себя вести, их рассадили, но полет всё равно был нервным. По прилете в аэропорт Омска проблемных пассажиров встретили сотрудники полиции. Сейчас, чтобы принять верное решение по факту произошедшего всех очевидцев поведения двух мужчин разыскивает Омская транспортная прокуратура.