Серьезное ДТП произошло в Арзамасском районе Нижегородской области. На 112-м км трассы Нижний Новгород – Саратов водитель фуры, которая буксировала «КамАЗ», протаранил легковой автомобиль Audi.

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на областное УГИБДД, внутри иномарки находились двое детей — шестилетний мальчик и восьмилетняя девочка. С травмами они были госпитализированы. Женщина-водитель отделалась ссадинами.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель большегруза — он не предоставил преимущество в движении легковушки при выезде с второстепенной дороги.