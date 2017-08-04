Спасатели приступили к поискам девушки, утонувшей в озере в Приамурье. Об этом сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

По данным ведомства, информация об исчезновении девушки на озере возле села Некрасовка Хабаровского района поступило накануне. Сегодня утром поисковая группа в составе пяти человек с водолазным снаряжением прибыла в указанный район и приступила к поискам, передает ИА AmurMedia.

Местонахождение девушки всё еще не удалось установить. Спасатели призывают всех сообщить любую информацию, которая может помочь поискам.